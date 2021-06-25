Врач в Челябинске собрала копилку монет, извлеченных из желудков детей

В Челябинске заведующая эндоскопическим отделением областной детской клинической больницы Татьяна Лещева 10 лет собирала монеты, которые были извлечены медиками из желудков детей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Мелочь хранилась в копилке в виде кошки. За 10 лет врач смогла накопить почти тысячу рублей.

Пресс-секретарь больницы Дмитрий Руденок рассказал, что помимо «мелочи» у них также остаются пуговицы, мелкие игрушки, магниты.

По его словам, родители обычно не просят вернуть им вытащенные из детского желудка предметы. Исключением был случай, когда мальчик из цыганской семьи проглотил золотую сережку.

Он также рассказал, что деньги, накопленные за 10 лет врач решила потратить на небольшие сувениры для сотрудников эндоскопического отделения.

Ранее педиатр заявил, что не рекомендуется покупать детям дешевые китайские игрушки, в том числе с мелкими деталями, магнитами и винтиками. По его словам, игрушки с мелкими деталями можно давать только детям школьного возраста, но бывают случаи, что и в 12 лет дети глотают детали во время игры.