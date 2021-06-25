Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение с белорусскими следователями

Следственный комитет Белорусии подтвердил изменение меры пресечения россиянке Софии Сапеге и сооснователю Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу. Об этом сообщает СК Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что сейчас они находятся под домашним арестом, что связано с заключением досудебного соглашения со следствием.

«Обвиняемые дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями», — говорится в сообщении.

При этом расследование дел против них продолжается, отметили в ведомстве. В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК Белоруссии, включая «организацию массовых беспорядков». Сапеге инкриминируют 342-ю статью («организация групповых действия, грубо нарушающий общественный порядок») и статью 130 («разжигание социальной вражды и розни»).

Сапега и Протасевич были задержаны 23 июня после экстренной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Причиной стало анонимное ложное сообщение в службу безопасности аэропорта о минировании самолета. Впоследствии задержанные были переведены в СИЗО КГБ в Минске, а на Западе, в частности — в США, Великобритании и Германии, — призвали запретить полеты над Белоруссией за «безрассудные действия, поставившие пассажиров и экипаж под угрозу».