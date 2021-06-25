В центре Москвы загорелось здание

В центре Москвы, в районе Китай-город, загорелось здание. Об этом пишет РИА «Новости».

Соответствующее видео было опубликовано в интернете. На кадрах видно, как от здания идет густой черный дым. Что стало причиной возгорания, не уточняется. О пострадавших также не сообщалось.

Днем ранее в центре Москвы на улице Большая Полянка загорелась частная клиника, из-за чего пострадали два человека.

Подчеркивается, что два человека обратились за медицинской помощью. Прокуратура начала проверку, чтобы установить обстоятельства и причины пожара, оценить соблюдение требований закона, в том числе о пожарной безопасности.