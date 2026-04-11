Экономист связал новые правила СБП с усложнением налогового законодательства

С 1 июля вступят в силу новые правила переводов по системе быстрых платежей (СБП), которые упростят для Росфинмониторинга процесс отслеживания транзакций. Об этом сообщил доцент факультета политологии МГУ им. Ломоносова и кандидат экономических наук Юрий Юденков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что после внедрения новых норм подозрительные операции будут обнаруживаться «мгновенно». По его словам, изменения в правилах СБП также связаны с усложнением налогового законодательства. Контроль за переводами между физическими лицами будет усиливаться, что позволит Росфинмониторингу отслеживать, кто и куда направляет средства.

По словам Юденкова, идентификация пользователей поможет выявить несоответствия в доходах и переводах: «ребята, которые зарабатывают в месяц по 200 тыс., вдруг переводят друг другу по миллиардам. Поэтому это нужно, чтобы привязать переводы к личности и привязать к ее объёмам. Мгновенно все видно», – отметил он.

До этого сообщалось, что с 1 июля для переводов по СБП будет обязательна идентификация по ИНН. Эта мера направлена на усложнение работы дропперов — подставных лиц, используемых для вывода украденных средств.

Ранее были названы риски привязки ИНН россиян к их банковским счетам.