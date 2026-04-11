Москвичам пообещали первомайскую погоду

Аномально теплая погода в начале апреля «раскачивает температурные качели», написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что сменившее тепло похолодание соответствует погоде середины марта, однако температурный маятник уже движется обратно.

«После полудня температура в Москве уже преодолела вчерашний максимум, а к финалу новой рабочей недели он вернет температуру к Первомайским отметкам», — сообщил эксперт (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Он уточнил, что в начале следующей недели Москву накроет барический гребень (вытянутая область относительно высокого атмосферного давления. — «Газета.Ru»). Дождей не будет, а температура поднимется до +12…14 °C. Во вторник и среду, 14 и 15 апреля, из-за влияния циклона в городе ожидаются дожди. В оставшиеся будни барический гребень проредит облака и прекратит осадки.

«Солнечные лучи смогут прогреть воздух до +15…17°C, что соответствует первым дня мая», — заключил Леус.

До этого синоптик рассказал, что формирование снежного покрова в столичном регионе этой весной не ожидается, его не будет до осени.

