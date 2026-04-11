На мужчину напали с ножом у здания суда в Петрозаводске

В Петрозаводске мужчина получил ножевые ранения после уличного конфликта
В Петрозаводске на мужчину напали и изрезали ножом посреди улицы, сообщает МВД Карелии.

Инцидент произошел 11 апреля у здания Петрозаводского городского суда на улице Красной. 36-летний местный житель оказался там около 06:00 и стал участником уличного конфликта.

По данным ведомства, пострадавший получил две колото-резаные раны, самостоятельно обратился в медучреждение и был госпитализирован. Информации о его текущем состоянии не поступало. Сотрудники полиции проводят проверку, личность нападавшего устанавливается.

До этого житель Петербурга угрожал ножом двум мальчикам в подъезде. Испуганные мальчики забежали обратно в квартиру и закрылись, а злоумышленник остался на лестничной клетке. Прибывший на место происшествия наряд Росгвардии задержал подозреваемого и доставил его в отдел полиции.

Ранее мужчина размахивал ножами в Подмосковье и вонзил лезвие в грудь полицейскому.

 
