На мужчину напали с ножом у здания суда в Петрозаводске

В Петрозаводске мужчина получил ножевые ранения после уличного конфликта

В Петрозаводске на мужчину напали и изрезали ножом посреди улицы, сообщает МВД Карелии.

Инцидент произошел 11 апреля у здания Петрозаводского городского суда на улице Красной. 36-летний местный житель оказался там около 06:00 и стал участником уличного конфликта.

По данным ведомства, пострадавший получил две колото-резаные раны, самостоятельно обратился в медучреждение и был госпитализирован. Информации о его текущем состоянии не поступало. Сотрудники полиции проводят проверку, личность нападавшего устанавливается.

