В США рассказали, что у Ирана по-прежнему есть тысячи ракет

WSJ: Иран по-прежнему располагает тысячами баллистических ракет
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Иран по-прежнему располагает тысячами баллистических ракет, которые он может использовать, извлекая пусковые установки из подземных хранилищ. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По их мнению, Тегеран может воспользоваться паузой в военных действиях для восстановления части своего ракетного арсенала.

«Хотя американские чиновники утверждают, что более половины иранских ракетных пусковых установок были уничтожены, повреждены или заблокированы под землей, многие из оставшихся могут быть отремонтированы или извлечены из подземных комплексов», — говорится в материале.

Также Иран располагает менее чем половиной беспилотников-камикадзе, которые были у него в начале войны. Кроме того, Исламская Республика по-прежнему имеет небольшой запас крылатых ракет. Их могут использовать для поражения кораблей в Персидском заливе или американских военнослужащих в случае попытки, к примеру, захвата острова Харк при срыве переговоров.

До этого в Пентагоне сообщили, что американские войска за время операции «Эпическая ярость» нанесли ракетно-бомбовые удары по 90% иранских предприятий, производивших вооружения и военную технику.

По данным министерства войны США, всего было поражено более 13 тыс. военных целей, расположенных на территории Ирана: 1,7 тыс. в первые 72 часа операции, также было ликвидировано 450 баз хранения баллистических ракет, более 800 хранилищ дронов и полторы тысячи объектов ПВО Исламской Республики.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.

 
