В «Зените» были против прихода Соболева

Вратарь «Зенита» Кержаков о переходе Соболева: внутренне я был против
Михаил Киреев/РИА Новости

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в сериале «Зенит навсегда» рассказал, что боялся, что команда не примет нападающего Александра Соболева, который перешел из «Спартака».

«Если не юлить, а отвечать прямо, то внутренне я был против. Потому что я понимал, что это игрок «Спартака». Я понимал, что когда он играл против нас, были столкновения. Я думал о том, как команда и коллектив отреагируют, не станет ли они отторгать его», — рассказал Кержаков.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел в составе сине-бело-голубых 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и тремя результативными передачами. Контракт Соболева с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 51 очко за 23 тура. Петербуржцы отстают от лидирующего «Краснодара» на один балл.

