После взрыва во Владикавказе задержали «пиротехнического» блогера

После взрыва во Владикавказе задержаны собственник помещения и производители пиротехники. Один из них (на фото) ведет профильный блог, сообщает Telegram-канал Baza.

«Следователи вышли на предполагаемых виновников трагедии. Ими оказались 42-летний Роман Г. — собственник помещений, и двое организаторов производства — 28-летний Станислав Усов и 30-летний Константин Сухарев Последний вел блог о пиротехнике», — говорится в посте.

Днем в субботу, 11 апреля глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что правоохранители задержали подозреваемых в нелегальном производстве пиротехники. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Взрыв в центре Владикавказа произошел 10 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось на складе с фейерверками, расположенном в Партизанском переулке. По последней информации, в результате происшествия травмы получили 15 человек — 13 взрослых и два ребенка. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Еще двух человек спасти не удалось.

Ранее во Владикавказе на выплаты пострадавшим от взрыва выделили более 8 млн рублей.