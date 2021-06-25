В Москве четвертый день подряд фиксируется рекорд по смертности от коронавируса

В Москве за сутки от коронавируса скончались 98 человек, что стало очередным рекордом. Об этом сообщил оперштаб.

25 июня подтвердились 98 смертей, 24 июня — 92 смерти, 23 июня — 88 смертей, 22 июня — 86 смертей. За прошедшие 24 часа в столице также выявили 7 916 случаев. Всего в Москве заразились 1 323 757 человек, из которых 21 876 умерли.

По всей России за сутки выявили 20 393 случая коронавируса. 15,3% из заразившихся не имели симптомов. Больше всего случаев в Москве (7 916), Подмосковье (2 436) и Санкт-Петербурге (1 194). Это уже второй день подряд, когда в РФ суточное число новых заражений превышает 20 тысяч.

Таким образом, в России с начала пандемии заразились 5 409 088 человек. Также зафиксированы 132 064 смерти и 4 929 639 выздоровления.