Два человека пострадали при пожаре в частной московской клинике

В центре Москвы загорелась частная клиника, из-за чего пострадали два человека. Об этом сообщается на сайте прокуратуры столицы.

«Рано утром 25 июня в здании частного медицинского центра на улице Большая Полянка произошло возгорание в электрощитовой, есть пострадавшие», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что два человека обратились за медицинской помощью. Прокуратура начала проверку, чтобы установить обстоятельства и причины пожара, оценить соблюдение требований закона, в том числе о пожарной безопасности.

Ранее возгорание возникло в здании на улице Федосьино, 20, в комплексном реабилитационно-образовательном центре. На место были направлены экстренные службы. Все пациенты и работники были эвакуированы, никто не пострадал. Позже была названа причина: пожар произошел после скачка напряжения.