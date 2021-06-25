В оперштабе рассказали, когда QR-код на посещение ресторана будет аннулирован

QR-код на посещение ресторана в Москве будет аннулирован, если человек заболеет коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперштаб в Telegram.

«Если владелец QR-кода заболел коронавирусом, действие его QR-кода может быть приостановлено», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что человек, переболевший коронавирусом без симптомов, или тот, кто не обращался при заражении к врачу, не сможет получить код, потому что справка о наличии антител не дает такой возможности.

Ранее власти Москвы приняли решение о создании COVID-free зон. С 28 июня посещать столичные кафе и рестораны смогут только граждане, имеющие защиту от коронавируса. Такое решение было связано с ухудшением ситуации по коронавирусу. Так, 24 июня в городе третий день подряд была зафиксирована рекордная смертность от COVID-19. Получить QR-коды на посещение ресторанов можно будет с 25 июня.