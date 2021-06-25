Путин поздравил выпускников с праздником

Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам школ с поздравлениями, его речь транслировал телеканал «Россия 24».

Глава государства отметил, что выпускники находятся на пороге нового этапа в жизни, у каждого из них свой путь и свои планы. При этом он добавил, что перед российской молодежью открывается огромное пространство возможностей.

Президент выразил уверенность, что у выпускников есть необходимые энергия, настойчивость и целеустремленность, чтобы добиться многого в динамичном и увлекательном мире, который их ждет.

По словам Путина, в России становится все больше интересных проектов и площадок, помогающих молодежи найти свое призвание, достичь профессиональных высот, раскрыть лучшие качества, а также обрести друзей и единомышленников.

«Хочу пожелать вам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед вами, сполна, на полную мощность реализовать свои таланты и способности и никогда не останавливаться на достигнутом, искать и находить ответы на любые, пусть даже самые сложные, вопросы», — заявил глава государства.

25 июня пройдет всероссийский выпускной для школьников, он будет проводиться в онлайн-формате. В программу праздника включены напутствия педагогов, звезд российского кино, театра и эстрады, творческие подарки и сюрпризы.