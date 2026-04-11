«Отставить слезы»: Минобороны РФ показало кадры разговоров с родными вернувшихся из плена

Минобороны РФ опубликовало кадры возвращения с Украины российских военнослужащих.

В автобусах они созвонились с родственниками, которые не смогли сдержать слез, когда услышали родные голоса.

В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, затем их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России. В Минобороны подчеркнули, что в процессе возвращения российских военных из украинского плена посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.

11 апреля состоялся обмен между Россией и Украиной в формате 175 на 175.

Также в Россию вернулись семеро незаконно удерживавшихся на Украине жителей Курской области, их встречала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Как рассказал глава Курской области Александр Хинштейн, вернувшимся курянам требуется помощь врачей.

Ранее Москалькова назвала решение Путина о Пасхальном перемирии шагом милосердия.