«Отставить слезы»: Минобороны РФ показало кадры разговоров с родными вернувшихся из плена

Минобороны РФ опубликовало кадры возвращения с Украины российских военнослужащих.
В автобусах они созвонились с родственниками, которые не смогли сдержать слез, когда услышали родные голоса.
В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, затем их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России. В Минобороны подчеркнули, что в процессе возвращения российских военных из украинского плена посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.
11 апреля состоялся обмен между Россией и Украиной в формате 175 на 175.
Также в Россию вернулись семеро незаконно удерживавшихся на Украине жителей Курской области, их встречала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Как рассказал глава Курской области Александр Хинштейн, вернувшимся курянам требуется помощь врачей.
Ранее Москалькова назвала решение Путина о Пасхальном перемирии шагом милосердия.