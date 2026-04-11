Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Украинская армия нарушила пасхальное перемирие

ВСУ нарушили пасхальное перемирие, ударив по Новой Каховке
Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины нанесли удар с использованием беспилотного летательного аппарата по Новой Каховке в Херсонской области, нарушив тем самым пасхальное перемирие. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа Новая Каховка Владимир Оганесов в мессенджере Мах.

«Сегодня в городском округе город Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждено три автомобиля, дом. Пострадал один человек. Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами», — говорится в посте.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, началось 11 апреля в 16:00 по московскому времени и должно было продлиться до 13 апреля. Российским военным было поручено быть начеку для предотвращения возможных провокаций со стороны украинских военных и любых агрессивных действий с их стороны.

Ранее жителей Харьковской области предупредили о провокациях со стороны Киева на Пасху.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!