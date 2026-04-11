Украинская армия нарушила пасхальное перемирие

Вооруженные силы Украины нанесли удар с использованием беспилотного летательного аппарата по Новой Каховке в Херсонской области, нарушив тем самым пасхальное перемирие. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа Новая Каховка Владимир Оганесов в мессенджере Мах.

«Сегодня в городском округе город Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждено три автомобиля, дом. Пострадал один человек. Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами», — говорится в посте.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, началось 11 апреля в 16:00 по московскому времени и должно было продлиться до 13 апреля. Российским военным было поручено быть начеку для предотвращения возможных провокаций со стороны украинских военных и любых агрессивных действий с их стороны.

Ранее жителей Харьковской области предупредили о провокациях со стороны Киева на Пасху.