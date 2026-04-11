Ребенка засосало в фильтр гидромассажной ванны во время отдыха в отеле с родителями

В Италии ребенок утонул после того, как его засосало в фильтр гидромассажной ванны. Об этом пишет The Sun.

Несчастный случай произошел утром 5 апреля в фешенебельном отеле Duca di Montefeltro в Пеннабилли, где 12-летний Маттео Брандимарти остановился с родителями. Его ногу затянуло в фильтр во время работы гидромассажной ванны, и мальчик оказался под водой.

Он пробыл там почти пять минут, пока сотрудники отеля в панике не отключили насос.

Медики провели ребенку сердечно-легочную реанимацию, но Маттео, которого срочно доставили в больницу вертолетом, уже находился в критическом состоянии. По сообщениям местных СМИ, его семья планирует отключить аппараты жизнеобеспечения.

