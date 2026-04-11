Ребенка засосало в фильтр гидромассажной ванны во время отдыха в отеле с родителями

В Италии 12-летний мальчик утонул после попадания ноги в фильтр джакузи
В Италии ребенок утонул после того, как его засосало в фильтр гидромассажной ванны. Об этом пишет The Sun.

Несчастный случай произошел утром 5 апреля в фешенебельном отеле Duca di Montefeltro в Пеннабилли, где 12-летний Маттео Брандимарти остановился с родителями. Его ногу затянуло в фильтр во время работы гидромассажной ванны, и мальчик оказался под водой.

Он пробыл там почти пять минут, пока сотрудники отеля в панике не отключили насос.

Медики провели ребенку сердечно-легочную реанимацию, но Маттео, которого срочно доставили в больницу вертолетом, уже находился в критическом состоянии. По сообщениям местных СМИ, его семья планирует отключить аппараты жизнеобеспечения.

До этого под Новосибирском шестилетний мальчик провалился в яму на дороге и чуть не утонул. На глазах у местной жительницы ребенок провалился в двухметровую яму с талой водой на улице Чайковского в Тогучине. По словам сибирячки, мальчик шел по краю дороги, поскользнулся на глине и ушел в воду по грудь, но ухватился за палку и смог выбраться. Мать пострадавшего ребенка говорит, что после инцидента ее сын иногда вздрагивает во сне, а педиатр рекомендовал обратиться к психологу.

Ранее женщина-пастор случайно утопила мужчину во время крещения.

 
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
