Вирусолог рассказал, где в России обитают опасные комары

Комары рода Aedes, которые могут переносить возбудителей тропических лихорадок, обитают в Краснодарском крае. Об этом рассказал РИА Новости директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

«В Россию комары рода Aedes были завезены в 2008 году, и сейчас они есть на большей территории Краснодарского края. Вспышек подобных лихорадок у нас не было. И не факт, что в обозримом будущем будут», — уточнил эксперт.

Как пояснил Лукашев, помимо комаров для вспышек заболевания нужна высокая температура, чтобы вирусу удалось развиться. По его словам, идеальными для передачи тропических вирусных лихорадок являются +30...+32 °C. Это не самые частые для РФ температуры. Кроме того, они должны сохраняться достаточно длительное время.

Эксперт сообщил: высокие риски заразиться вирусом, который впоследствии вызовет опасную лихорадку, сохраняются в странах с жарким климатом и эндемичных регионах. Туристам понадобятся репелленты, одежда с длинным рукавом и брюки, чтобы обезопасить себя.

Накануне вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что норовирус, массовое заражение которым произошло во Владимирской области, опасен для людей своей заразностью, быстрым развитием симптомов и умением долго жить во внешней среде.

По его словам, при попадании в организм вирус размножается в тонком кишечнике и вызывает диарею, рвоту и повышение температуры. Развитие болезни после заражения возникает очень быстро, буквально через 1-2 суток. Ее продолжительность составляет около 3-5 дней.

