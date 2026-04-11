В Дагестане арестовали директоров компании за хищение полмиллиарда рублей

В Дагестане арестовали финансового директора и управляющего строительной компании «АР Групп» по подозрению в мошенничестве, связанном с продажей квартир, в результате которого было похищено более 550 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Под стражу на два месяца взяты финансовый директор и управляющий строительной компании ООО «АР Групп», подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», – говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые, действуя в сговоре с генеральным директором компании и другими неустановленными лицами, с 2024 по 2025 год реализовывали квартиры в якобы строящихся многоквартирных домах в Махачкале. При этом ряд объектов на самом деле не существовал, а на реально строящиеся здания у компании и фигурантов дела не было необходимых разрешений. В результате их действий пострадавшие лишились более 552 млн рублей.

В марте этого года по подозрению в получении взятки был арестован бывший министр строительства Дагестана Артур Сулейманов. Суд назначил экс-чиновнику два месяца заключения.

