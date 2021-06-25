В Москве мужчина на самокате устроил ДТП и покусал сотрудника полиции

В Москве мужчина на самокате устроил ДТП, после чего напал на полицейских, прибывших на место происшествия, сообщает столичное управление СК.

«По данным следствия, вечером 24 июня 2021 года мужчина, находясь на проезжей части Зубовского бульвара в городе Москве, будучи в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие в отношении двух сотрудников полиции, прибывших для пресечения его противоправных действий в отношении водителя городского общественного транспорта» — говорится в сообщении.

Также в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в нетрезвом виде сначала врезался в дорогостоящий автомобиль, после чего разозлился и набросился на автобус. Водитель общественного транспорта пытался его успокоить, но мужчина продолжал ругаться, а потом пробил стекло в автобусе.

Когда на место ЧП приехали сотрудники полиции, мужчина напал на них. Пока его пытались успокоить, он прокусил руку одному из правоохранителей.

Ранее сообщалось, что мужчина в Челябинске напал на девушек с ремнем из-за курения кальяна.