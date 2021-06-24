Матвиенко полагает, что к октябрю улучшится ситуация с коронавирусом в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что эпидемиологическая ситуация в России может улучшиться к октябрю, сообщает ТАСС.

Об этом она сказала во время заседания оргкомитета третьего Евразийского женского форума, проведение которого запланировано на 13-15 октября в очном формате в Санкт-Петербурге.

«Коллеги мы видим, что сейчас эпидемиологическая ситуация остается нестабильной, она меняется изо дня в день. Трудно прогнозировать, но все-таки, я полагаю, что к октябрю месяцу ситуацию улучшится», — сказала Матвиенко.

Она также отметила, что при подготовке форума важно учитывать различные ситуации, обсудить возможные форматы, в которых он может пройти, и сколько человек смогут присутствовать на мероприятии очно. Матвиенко подчеркнула, что Россия как принимающая сторона должна гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность всех участников и гостей форума.

Председатель Совфеда попросила руководство Роспотребнадзора взять этот вопрос под свой контроль, а также предложила создать специальную рабочую группу, которая будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию в России и странах-участниках.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что программа «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» может стать международной.

Согласно последним данным, в России выявлено 5 388 695 случаев коронавируса, вылечились 4 915 615 человек, скончались 131 463 пациента.