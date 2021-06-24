Опрос: большинство российской молодежи считают себя счастливыми

Большинство (84%) молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет и 88% 25-34-летних считают себя счастливыми людьми. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Индекс счастья молодежи выше, чем всех россиян: респонденты в возрасте 25-34 лет — 77 п.п. (выше на 7 п.п., чем у россиян в целом), 18-24 летних — 70 п.п. (близко к среднему показателю)», — показало исследование.

Ситуацию в жизни российская молодежь также в большинстве оценивает как хорошую. Так думают 78% респондентов в возрасте 18-24 лет и 72% 25-34-летних. Обратного мнения придерживается каждый пятый в возрасте 18-24 лет и четверть опрошенных (25%) в возрасте 25-34 лет.

Волонтерской деятельностью в России занимается каждый пятый молодой человек в возрасте 18-24 лет, 18% — в возрасте 25-34 лет.

«Из тех молодых людей в возрасте 18-35 лет, кто допускает, что займется добровольческой деятельностью в будущем или уже занимается ей в связи с распространением коронавирусной инфекции, более половины (58%) готовы доставлять товары первой необходимости, лекарства и продукты людям, которые находятся на карантине», — показал опрос.

Ранее Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ выяснил, что почти половина (49%) россиян испытывают положительные эмоции, будучи гражданами России.