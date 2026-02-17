Размер шрифта
Экс-министр энергетики Украины заявил, что у него нет денег для внесения залога

Галущенко заявил, что не сможет внести залог в $9,86 млн
Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, обвиняемый в отмывании денег, заявил, что не имеет средств для внесения залога, который будет требовать у суда Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

Он назвал такой залог приговором.

«Очевидно, что я не найду и не внесу эти средства. Это означает, что я буду в следственном изоляторе годами», — сказал Галущенко.

В ответ на вопрос журналистов о возможной помощи от других людей экс-министр признался, что не понимает, кто из его окружения смог бы внести такую сумму.

До этого пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что ведомство потребует в качестве меры пресечения для Германа Галущенко залог в размере $9,86 млн.

Бывшего министра энергетики Украины задержали в ночь на 15 февраля. Галущенко сняли с поезда, следовавшего из Киева в Варшаву.

Ранее в Госдуме раскрыли последствия задержания Галущенко.
 
