Комментатор «Матч ТВ» выступил против блокировки Telegram

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский в своем Telegram-канале выступил против блокировки месенджера.

«Оставьте народу Telegram», — написал Моссаковский.

17 февраля Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным источников «из нескольких ведомств», с этой даты Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Применяться мера будет на территории всей России. Приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что никаких подтверждений о тотальной блокировке мессенджера Telegram в России с 1 апреля нет.

Ранее в Госдуме сравнили Telegram с наркотиком.