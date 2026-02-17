В США умер активист и соратник Мартина Лютера Кинга Джесси Джексон

Соратник Мартина Лютера Кинга, активист и борец за гражданские права в США Джесси Джексон умер в возрасте 84 лет. Об этом говорится в сообщении на странице его некоммерческой организации (НКО) Rainbow/PUSH в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С глубокой печалью мы объявляем о смерти лидера движения за гражданские права и основателя Rainbow/PUSH <...> Джесси Луиса Джексона-старшего», — говорится в посте организации.

В НКО уточнили, Джексон умер утром во вторник, 17 февраля, в окружении своей семьи. Причина смерти активиста не называется. Однако СМИ ранее сообщали, что Джексон боролся с нейродегенеративным заболеванием около десяти лет и в последнее время его состояние резко ухудшилось. Rainbow/PUSH отметили, что церемония прощания с активистом пройдет в Чикаго.

Джесси Джексон в начале 1960-х годов присоединился к организованному Мартином Лютером Кингом движению за гражданские права чернокожего населения в штате Алабама, после чего занялся правозащитной и активистской деятельностью. Он стал Кингу верным соратником и работал с ним вплоть до его трагической гибели.

В 1980-е годы Джексон организовал собственную правозащитную организацию, которая своей целью ставила противодействие политике тогдашнего президента США Рональда Рейгана в области гражданских и социальных прав уязвимых групп американцев.

Джексон дважды баллотировался на пост президента от демократов — в 1984 и 1988 годах, и даже сумел одержать победу в ряде предварительных внутрипартийных голосований.

