Владимир Гостюхин позвал россиян в тайгу: «Вспомним, что делает нас людьми»

Актер Гостюхин обратился к россиянам перед премьерой «Моего деда»

Заслуженный артист РСФСР, звезда сериалов «Дальнобойщики» и «Оттепель» Владимир Гостюхин обратился к россиянам перед премьерой фильма «Мой дед». Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба прокатчика.

Исполнивший главную роль в картине Гостюхин пригласил зрителей в кинозалы.  

«Приходите в кинотеатр всей семьей, и мы с вами вместе пройдем путь через завораживающую тайгу, вспомним о своих корнях, о своей семье и о всем том, что делает нас настоящими людьми», — сказал 79-летний Гостюхин.

По сюжету картины 12-летний сирота Ваня приезжает в сибирскую деревню к деду-леснику. Когда в тайге падает метеорит, дед с внуком отправляются в опасную экспедицию к месту его падения. Пройти суровые испытания им помогут отвага и любовь.

23 февраля в кинотеатре «Синема Парк» состоится серия предпоказов фильма «Мой дед». Свои видеообращения о премьере также записали известные актрисы Ирина Пегова и Ольга Виниченко.

Ранее был назван самый популярный российский сериал 2025 года.
 
