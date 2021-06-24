На юге Москвы произошел пожар на складе

На юге Москвы на территории склада произошел пожар, раздаются хлопки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Промышленная, 11А.

Источник уточнил, что пожару присвоен второй номер сложности из пяти. Общая площадь трехэтажного здания 3 тыс. кв. метров, площадь пожара составляет около 600 кв. метров.

«В данный момент огонь перешел со второго на третий этаж, происходит интенсивное горение», — добавил он.

Накануне крупный пожар произошел в городском округе Руза в деревне Тучково. Сотрудники экстренных служб смогли локализовать его. В тушении огня в Московской области были задействованы 30 единиц техники и 95 человек (от МЧС России 17 единиц и 50 человек соответственно).