Проценко сообщил, что среди пациентов реанимации в Коммунарке привитых нет

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что сейчас 387 пациентов остаются в реанимации медучреждения, привитых среди них нет. Об этом сообщается на странице Проценко в социальной сети Facebook.

«В Коммунарке в реанимации 387 пациентов, 101 на ИВЛ, три ЭКМО… Среди них нет вакцинированных», — написал главврач в соцсети.

По словам Проценко, если бы люди прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжелых случаев могло резко уменьшиться. Также он считает, что благодаря вакцинации против коронавирусной инфекции получилось бы быстрее приблизить конец пандемии COVID-19.

23 июня сообщалось, что второй день подряд в Москве побит рекорд смертности от коронавирусной инфекции за всю пандемию. В общей сложности с начала вспышки эпидемии в столице скончались 21 686 — это 1,66% от числа заболевших. В этот же день стало известно, что за сутки в городе выявили 6 534 случая заражения.