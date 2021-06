В Окленде участники вечеринки остановили «скорую», которая ехала к умирающим

В Окленде, штат Калифорния, участники уличной вечеринки в честь Дня эмансипации (освобождения рабов) остановили и устроили танцы на машине скорой помощи, которая ехала к умирающим жертвам перестрелки, сообщает телеканал Fox News.

В результате перестрелки возле озера Мерритт погиб один человек и пострадали еще семеро. По мнению полиции Окленда, которая прибыла на место происшествия, гибели 22-летнего мужчины можно было бы избежать, если бы толпа подчинилась требованиям полиции и освободила дорогу для скорой помощи.

«Правда в том, что несмотря на несколько подстреленных и раненых человек, на машине скорой помощи, которая должна была отвезти пострадавших в больницу, устроили танцы», — рассказал шеф полиции Окленда Лерон Армстронг.

На видео заметно, как участники вечеринки обступили машину и исполняются танец «тверк» рядом со «скорой» и на самой машине.

Полиция Окленда также с благодарностью отметила, что среди участников вечеринки нашлось несколько человек, которые помогали полиции освободить дорогу скорой помощи.

Shooting at Oakland CA Juneteenth celebrations last night, leave 1 dead and 5 injured. This is how people reacted when the EMTs arrived. pic.twitter.com/AcFPciJuzq