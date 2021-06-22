На челябинца завели уголовное дело за фото нациста на сайте «Бессмертного полка»

Против 19-летнего жителя Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 5 мая 2020 года молодой человек опубликовал фотографию нацистского преступника на сайте акции «Бессмертный полк».

Подозреваемый признал свою вину, об этом свидетельствует опубликованная видеозапись.

«Искренне сожалею и признаю вину <…> Это было ошибкой, приношу свои искренние извинения, если кого-то этим оскорбил, прошу меня простить», — заявил молодой человек.

Ранее Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, который запрещает гражданам публично демонстрировать изображения лиц нацистских военных преступников. Запрет распространяется на демонстрацию выступлений и изображений как «руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала», так и сотрудничавших с ними