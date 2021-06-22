Индия признала новый штамм коронавируса «вызывающим беспокойство»

Власти Индии признали вариант коронавируса «дельта плюс» «вызывающим беспокойство», сообщает India Today со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

До этого новая мутация «индийского» штамма характеризовалась властями как «вызывающая интерес».

«Вариант, вызывающий озабоченность, - это тот, который, по нашему мнению, может привести к неблагоприятным последствия для человечества», — пояснил представитель индийских властей.

На данный момент в Индии выявлено 22 случая заражения вариантом «дельта плюс», сообщает Hindustan Times со ссылкой на данные правительства страны.

По словам главы индийского министерства здравоохранения Раджеш Бхушан, вариант «дельта плюс» был также найден в США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Непале, Китае и России.

Ранее стало известно, что в Индии нашли новый штамм коронавируса — «дельта плюс». Он способен снижать активность антител у переболевших и вакцинированных.