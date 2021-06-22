В СПЧ предлагают создать в Москве сеть бюджетного тестирования на COVID-19

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод предложил создать в Москве сеть тестирования на коронавирус с минимальными расценками. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

По словам члена СПЧ, принимаемые столичными властями меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе введение COVID-free зон в ресторанах, направлены на то, чтобы «поставить заслон» пандемии. При этом он обратил внимание на то, что ограничительные меры проработаны не до конца и вызывают ряд вопросов.

«Есть категория граждан со средними доходами, которые ходят в рестораны не шиковать, а элементарно перекусить. Почему бы мэрии не развернуть сеть тестирования с минимальными расценками для граждан с невысокими доходами?» — предложил Брод.

Ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась в июне. Суточная заболеваемость достигла показателей декабря прошлого года. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, в эти дни было зарегистрировано более 9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. В связи с этим власти ввели новые ограничения.

С 28 июня в Москве посещать кафе и рестораны смогут только граждане, имеющие защиту от коронавируса. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре городской поликлиники.

Ранее власти Москвы разъяснили правила посещения COVID-free ресторанов.