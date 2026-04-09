Путин подписал закон, изменяющий схему обжалования решений мировых судей

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил законодательные поправки, меняющие порядок рассмотрения кассационных жалоб на решения, вынесенные мировыми судьями. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Данные изменения затронули ряд законодательных актов, в том числе Гражданский процессуальный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, закон «О судебной системе Российской Федерации», а также Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Согласно новому порядку, роль кассационной инстанции для дел, рассмотренных мировыми судьями, а также пересмотр этих дел в связи с новыми или вновь открывшимися обстоятельствами, переходит к президиумам высших судов общей юрисдикции субъектов РФ.

Кроме того, отменена процедура сплошной кассации для решений, вынесенных мировыми судьями. Вместо этого, для гражданских и административных дел (возникающих при спорах граждан с государственными органами и должностными лицами), в президиумах региональных судов возобновляется практика выборочной кассации.

Рассмотрение кассационных жалоб на решения мировых судей по делам об административных правонарушениях, в соответствии с новыми правилами, будет осуществляться председателями высших региональных судов, их заместителями или, по их поручению, судьями этих судов.

