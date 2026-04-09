В «Роскосмосе» расказали, когда Российская орбитальная станция заменит МКС

РКК «Энергия», коллаж «Газеты.Ru»

Россия планирует приступить к созданию собственной орбитальной станции (РОС) в 2028 году, которая со временем придет на смену Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, пишет РИА Новости.

«В настоящее время мы проектируем Российскую орбитальную станцию, которая с 2028 года постепенно заменит МКС», — подчеркнул глава «Роскосмоса», выступая на первом Российском космическом форуме.

По словам Баканова, предпринимаются все необходимые меры для поддержания конкурентоспособности России в космической отрасли.

Несмотря на планы по созданию РОС, глава «Роскосмоса» 7 апреля допустил возможность продления срока эксплуатации Международной космической станции до 2030 года.

В марте текущего года Баканов заявлял о планах затопления МКС в 2030 году.

Ранее Россия запустила в космос спутники дружественных государств.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!