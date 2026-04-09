Попугай стал звездой сети после погружения в «птичьей» подводной лодке

Домашний попугай по кличке Бебе стал вирусным в соцсетях после того, как хозяин взял его c собой на снорклинг в специально созданной мини-подводной лодке, пишет Daily Mail.

По словам владельца Стивена Лоера, для питомца была изготовлена специальная капсула с постоянной подачей воздуха. Внутри использовался безопасный пластиковый контейнер, подключенный к баллону с фильтрованным воздухом и оснащенный системой контроля подачи кислорода.

Погружение длилось около 15 минут. Хозяин утверждает, что птица находилась в спокойном состоянии и зашла в капсулу добровольно. Однако многие раскритиковали мужчину за опасный эксперимент. Особенно резко выступили зоозащитники, заявив, что птице «не место под водой».

По словам знакомых семьи, Бебе давно привык к необычным активностям и регулярно участвует в приключениях вместе с хозяевами, включая поездки на велосипеде и другие экстремальные развлечения.

