В Благовещенске эвакуировали около 100 человек из-за пожара в квартире, есть пострадавшие

МЧС: в Благовещенске при пожаре в квартире эвакуировали 97 человек

В Благовещенске при пожаре в квартире эвакуировали 97 человек. Об этом заявили в ГУ МЧС по Амурской области, сообщение опубликовано в Max.

Восемь человек пострадали, одну женщину спасти не удалось.

«Вечером 9 апреля на центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступило сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже 5-этажного жилого дома по ул. Нагорной», — отметили в ведомстве.

На месте инцидента осуществляют работу дознаватели Госпожнадзора, специалисты испытательной пожарной лаборатории. По факту возгорания ведется доследственная проверка.

8 апреля в МЧС заявили, что из-за пожара десять детей и 50 взрослых эвакуировали из торгового центра (ТЦ) «Стайер», расположенном в городе Домодедово Московской области.

До этого в Солнечногорске Московской области загорелось здание строительного рынка. Огнем было охвачено около 5 тыс. квадратных метров территории рынка. Вдобавок пламя перекинулось на здание стоящего рядом ТЦ.

Ранее в ТЦ подмосковного Королева произошел крупный пожар.