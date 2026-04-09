Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

На Российском космическом форуме обсудили будущее лунных миссий

Сбер назвал ИИ ключом к победе в лунной гонке и освоению космоса
Эра космических дата-центров еще не наступила, однако развивать космическую инфраструктуру можно и нужно уже сейчас. Об этом на сессии Сбера «Искусственный интеллект как трамплин к освоению космоса» в рамках Российского космического форума заявил вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбера Альберт Ефимов.

По его словам, потребность в автономных вычислительных мощностях особенно остро возникает при планировании лунной программы: задержка сигнала до Луны составляет около 2,5 секунды, поэтому оператор с Земли не сможет управлять планетоходом или манипулятором в реальном времени. Поэтом в таких условиях критическое значение для успеха миссий приобретают ИИ и объем вычислительных ресурсов.

«Победа в лунной гонке, в конкуренции за экономическое освоение спутника будет заключаться не в том, кто быстрее построит лунную станцию. Выиграет тот, кто даст своим космонавтам и своей технике больше вычислительных мощностей на лунной поверхности», — сказал Ефимов.

Еще одной темой сессии стала космическая робототехника. Как подчеркнул Ефимов, настоящая польза от роботов появляется тогда, когда их перестают воспринимать как самоцель и начинают применять для решения конкретных задач. Участники отметили, что аппаратная часть земной и космической робототехники будет различаться из-за радиации и экстремальных температур, тогда как алгоритмы ИИ останутся схожими.

В прошлом году Сбер и «Роскосмос» запустили на МКС GigaChat — программно-аппаратный комплекс, работающий автономно от земных серверов. Он помогает экипажу с подготовкой отчетов и расшифровкой голосовых заметок. Это стало первым шагом к созданию интеллектуальной инфраструктуры для продвижения человека в дальний космос.

По мнению Ефимова, в ближайшие пару лет на орбиту могут выйти и другие российские технологические компании.

«Искусственный интеллект дает тем, кто им занимается, невероятный шанс внести вклад в развитие космической отрасли — возможность создать что-то принципиально новое. ИИ становится пропуском в космическую деятельность для частного бизнеса», — сказал Ефимов.

 
Теперь вы знаете
Как выспаться и все успеть? Сколько на самом деле нужно сна для здоровья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!