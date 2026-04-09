Работодателям в РФ запретили устанавливать испытательный срок для мам малышей

Путин запретил испытательный срок на работе для женщин с детьми младше 3 лет
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает работодателям устанавливать испытательный срок при трудоустройстве женщин с детьми до трех лет. Документ, опубликованный на портале правовых актов, вносит изменения в ст. 70 Трудового кодекса РФ и вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Подобная льгота прежде действовала только для матерей с детьми до полутора лет, а теперь защита от назначения испытательного срока при трудоустройстве распространяется на весь период декретного отпуска, который в России длится до достижения ребенком трех лет.

По статистике, более 25% женщин устраиваются на новую работу после завершения декрета. Сейчас в РФ насчитывается более 1 млн матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Являющийся соавтором законопроекта о запрете устанавливать испытательный срок для женщин с детьми младше трех лет депутат Госдумы Ярослав Нилов пояснял, что воспитание маленького ребенка создает серьезную нагрузку на материнскую психику и связано с повышенной ответственностью. По его словам, если в этот период россиянка устраивается на работу, испытательный срок и связанные с его прохождением проблемы могут усугубить ситуацию и спровоцировать избыточный стресс.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что эта инициатива также призвана пресечь злоупотребления со стороны недобросовестных работодателей, которые могут использовать испытательный срок как законное прикрытие для дискриминации в отношении женщин с малолетними детьми.

Ранее россиянок предупредили о последствиях быстрого выхода на работу из декрета.

 
Как выспаться и все успеть? Сколько на самом деле нужно сна для здоровья
