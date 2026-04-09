Матвиенко прибыла в Калининград с рабочим визитом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Калининград. Об сообщила пресс-служба верхней палаты парламента в Telegram-канале.

Визит Матвиенко приурочен к 81-й годовщине штурма Кенигсберга. В рамках этой поездки она возложила цветы к монументу воинам 11-й гвардейской армии, павшим при взятии города в апреле 1945 года. Кроме того, глава Совфеда провела встречу с губернатором города Алексеем Беспрозванных, в рамках которой обозначила, что Калининградская область имеет геостратегическое значение для страны.

Также Матвиенко приняла участие в торжественной церемонии открытия Философского моста. Новый объект соединил улицу Виктора Гюго и набережную Петра Великого с историческим островом Иммануила Канта.

До этого Матвиенко заявила, что Россия не допустит посягательств на Калининград или Балтийское море. Глава Совета Федерации подчеркнула, что «такого не будет никогда». По словам Матвиенко, в случае каких-либо провокаций в отношении Калининграда со стороны других стран ответ России будет незамедлительным.

Ранее Захарова заявила, что НАТО хочет превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, изолировав Россию.

 
