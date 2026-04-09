Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о желтом уровне опасности из-за снегопада

В Гидрометцентре России сообщили о введении желтого уровня погодной опасности на территории Москвы и Московской области из-за снегопада, сообщили ТАСС.

В МЧС уточнили, что снег не уйдет из столичного региона еще сутки.

До этого синоптик Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, что снег в Москве продолжится и в пятницу, 10 апреля, а осадков может выпасть до 8 мм.

9 апреля главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что теплая весенняя погода может вновь наступить в Москве уже 13 апреля. По словам эксперта, 11 и 12 апреля в столичном регионе ожидается облачная погода без осадков, температура составит примерно +10...+12 °C. Она добавила, что температура воздуха будет прогреваться и в понедельник, 13 апреля вернется к климатической норме.

