Россиянин получил срок за теракт на железной дороге

Житель Ростовской области осужден на 13 лет за теракт на железной дороге

Жителя Батайска Ростовской области Даниила Панова приговорили к 13 годам лишения свободы за поджог инфраструктуры на железной дороге. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда, передает ТАСС.

«10 и 20 июня 2025 г. подсудимый с приобретенными необходимыми материалами прибыл к участку местности, облил зажигательной смесью релейные шкафы и осуществил их поджог. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима», — огласили приговор в суде.

По данным следствия, фигурант в переписке с неустановленным лицом согласился за денежное вознаграждение поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры в регионе. От собеседника злоумышленник получил информацию о месте расположения релейных шкафов, сигнальных установок, 3 тыс. руб. на банковский счет на покупку материалов для совершения теракта.

Приговор в законную силу пока не вступил.

