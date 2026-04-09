В Совфеде предупредили о жестком ответе на теракты против российских судов

Совместная подготовка Киева и Осло к терактам против российских судов является агрессией как со стороны Украины, так и со стороны Норвегии и НАТО в целом. Об этом в интервью RT заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, они должны отдавать себе отчет, к чему это может привести. Я надеюсь, что все-таки этого не произойдет, потому что иначе ответный удар России будет очень жесткий, мгновенный», — сказал сенатор.

Есть надежда, что Норвегия «соизмеряет свои возможности и силы», добавил он.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, власти Украины совместно со специалистами военно-морских сил (ВМС) Норвегии готовят теракты против судов России в Баренцевом и Норвежском морях.

До этого стало известно, что Киев до сих пор не получил шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ему еще в 2023 году.

Ранее Зеленский призвал создать военный блок против России.