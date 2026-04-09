Из здания «Новой газеты» на скорой увезли силовика

«Осторожно, Новости»: силовика госпитализировали из здания «Новой газеты»
Из здания редакции «Новой газеты» в Москве вынесли мужчину на носилках, после чего его погрузили в машину скорой помощи. Это произошло на фоне обысков в редакции издания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости».

По его информации, речь идет о сотруднике силового ведомства.

«Он почувствовал недомогание в области сердца во время следственных мероприятий в офисе издания», — сказано в сообщении.

9 апреля сотрудники «Новой газеты» заявили, что обыски проходят в здании редакции СМИ в Москве с 12 часов и внутрь никого не пускают, в том числе и адвокатов.

Позже РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что обыски, которые проводятся в редакции издания в Потаповском переулке, связаны с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных. По информации агентства, по этому делу задержали журналиста, исполнительного редактора «Новой газеты» Олега Ролдугина.

«Новая газета» — российская общественно-политическая газета, известная журналистскими расследованиями. Первый номер издания вышел 1 апреля 1993 года 100-тысячным тиражом.

Ранее в Забайкалье задержали бывшего корреспондента «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

 
