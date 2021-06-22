Задержание подростков-косплееров в Петербурге признали незаконным

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга признала незаконным задержание двадцати подростков-косплееров в марте текущего года, сообщает правозащитная организация Московская Хельсинкская группа.

Так, по результатам проверки прокуратура внесла представление начальнику УМВД России по Центральному району города с требованием не допускать подобных нарушений и привлечь виновных в произошедшем лиц к дисциплинарной ответственности.

«Проверкой установлено, что сотрудниками полиции необоснованно доставлены и удержаны в помещении дежурной части 76 отдела несовершеннолетние, что повлекло существенное нарушение их законных интересов и конституционных прав», — говорится в сообщении.

21 марта в петербургском лофт-пространстве «Этажи» полиция задержала нескольких подростков-косплееров, которые якобы пропагандировали ЛГБТ-ценности. В правоохранительные органы обратилось руководство центра.