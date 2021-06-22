За нарушения на ЕГЭ удалили более 800 участников в этом году

Замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что в этом году с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили более 800 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, каждый год растет число детей, которых удаляют с ЕГЭ за использование различных справочных средств и материалов.

«Всего за весь экзаменационный период текущего года у нас было удалено 817 участников», — уточнил Круглинский.

В пресс-службе Рособнадзора рассказали, что по итогам всех экзаменов, прошедших с 31 мая по 21 июня, 356 человек были сняты за мобильные телефоны, 363 — за шпаргалки, 98 — за иные нарушения.

Ранее сообщалось, что в первый день проведения ЕГЭ за нарушения удалили 43 человека.