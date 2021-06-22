В Чаде задержали группу российских туристов, в составе которой администратор новосибирского паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» Виталий Полищук и известный видеоблогер Алексей Камерзанов. Об этом сообщили в паблике.

Уточняется, что путешественники поехали в Африку в рамках экспедиции «Мир наш». 19 мая ее участники приехали в столицу Камеруна Яунде, где пересели на внедорожники и отправились в Чад, где 25 мая и встретилась с местным гидом. В столице страны, городе Нджамена, к этим туристам присоединились еще пять человек, в том числе жительница Литвы. 28 мая группа начала свое трехнедельное путешествие по северу Чада, их маршрут был заранее согласован с местным МВД. Преодолев примерно 80% маршрута, путешественники остановились на ночевку в городе Файя-Ларжо (Faye-Largeau).

«В 5.30 во вторник 15 июня их разбудили люди в военной и полицейской форме с автоматическим оружием и резиновыми дубинками, в настойчивой форме предложили собрать вещи и проследовать с ними в полицейский участок», — говорится в сообщении.

В отделе полиции их вещи полностью досмотрели и конфисковали все средства связи, телефоны, ноутбуки, камеры, навигационное оборудование, в том числе компасы. Также у туристов отобрали паспорта.

Как сообщается в паблике АСТ-54, команда на своих внедорожниках в сопровождении двух военных автомобилей приехали к дому местного губернатора, а через пару часов силовики сообщили им , что их машины будут конфискованы, а их на самолете отправляют в Нджамену. На военном самолете иностранцев доставили в столицу Чада. По прилету задержанных встретило «военное руководство».

«Единственное, что мы смогли услышать от одного русскоговорящего генерала — то, что зона от Файя Ларжо до Нджамены опасна и это есть причина нашей срочной эвакуации. Правда, это не проясняло изъятие наших документов и техники, — написали путешественники.

В дальнейшем их отвезли в гостиницу за счет ведомства. На следующий день утром туристы обратились в российское и французское посольства (в группе гражданка ЕС).

«Пока уже шесть дней никаких официальных новостей нет. Мы также сидим в отеле, без документов, без телефонов и без понимания того, что же с нами случилось и каковы перспективы», — рассказал Камерзанов на своей странице «ВКонтакте».