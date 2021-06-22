В Москве продлится аномальная жара

В Москве во вторник 22 июня температура воздуха по-прежнему будет достигать 33-35 градусов тепла, следует из данных Гидрометцентра.

Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2— 7 м/c.

Максимальная температура днем — до 35 градусов тепла, ночью — 19-21 градус, возможно усиление ветра.

Индекс ультрафиолетового излучения — в диапазоне от 2 до 6 единиц, с максимальными значениями в полдень.

Накануне москвичей предупредили об аномальной жаре и не исключили, что она может усилиться.

Ранее врач-нарколог рассказал, почему не стоит пить пиво в жару.