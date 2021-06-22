Акция «Свеча памяти» прошла в Москве

Акция «Свеча памяти», которая была посвящена 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, состоялась в столице. Об этом сообщает РИА «Новости».

Участники собрались на площади перед Музеем Победы. Во время акции ровно в полночь память погибших в годы войны присутствующие почтили минутой молчания.

Затем волонтеры, ветераны, военнослужащие, а также другие участники акции зажгли и расставили у Вечного огня 1418 свечей (по числу дней Великой Отечественной войны).

Еще волонтеры составили из свечей огненную картину войны. Можно было увидеть изображение, которое посвятили 80-летию Битвы за Москву. Под картой выложили свечами надпись «Москва помнит».

В это же время на фасаде главного здания Музея Победы на Поклонной горе можно было наблюдать большую видеоинсталляцию.

Ранее Минобороны обнародовало архивные документы об освобождении Литвы. Летом 1944 года Красная Армия начала освобождение Литовской ССР от фашистской оккупации. Немецкие войска вели жесткое сопротивление, пытаясь не допустить, чтобы советская армия вышла к границам Восточной Пруссии.