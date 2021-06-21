Синоптик рассказал про «атмосферного монстра» в Москве на выходных

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец составил прогноз на ближайшие выходные в Москве, согласно которому на столицу может обрушиться ураганный ветер и ливень с градом, сообщает РИА «Новости».

«От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит: это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган», — заявил Тишковец.

По словам синоптика, в ближайшие дни температура в Москве будет только расти, и наиболее жаркие дни могут даже побить температурные рекорды прошлых лет.

«Только в столице со вторника по пятницу столбики термометров будут четырежды кряду подниматься до рекордных отметок — это +33…+36°С. Падут прежние достижения 1917, 1948 года и незабываемого 2010 года», — рассказал Тишковец.

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