Названы вопросы, которые присылают россияне к «Прямой линии» с Путиным

Названы вопросы, с которыми обращаются россияне в call-центр к «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Тематика абсолютно разная — это здравоохранение, экономика, был мужчина, который предлагал планы развития малого и крупного бизнеса, обращения по медицинской тематике», — рассказал волонтер.

Также россиян волнуют пенсии, поддержка малоимущих, рынок труда, электро- и газоснабжение, ЖКХ и дороги.

Кроме того, граждане интересуются, когда снимут ограничения по коронавирусу и задают вопросы о прививочной кампании.

«Прямая линия» пройдет 30 июня в 12.00 мск.

Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету.

В 2020 году проведение «Прямой линии» было отменено из-за требований безопасности в связи с пандемией коронавируса. Однако некоторые элементы этого прямого эфира с российским президентом были включены в большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным, которая прошла 17 декабря 2020 года.