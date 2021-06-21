Уголовное дело заведено после ДТП с автобусом на Кубани

Уголовное дело заведено после ДТП с автобусами в Краснодарском крае, в результате которого были госпитализированы 15 детей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что утром 21 июня в ведомство поступила информация о столкновении двух автобусов, перевозивших отдыхающих из детского лагеря села Ольгинка, в результате которого произошло возгорание одного из них.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Ранее начальник медчасти Туапсинской центральной районной больницы №2 рассказала о состоянии детей, попавших в ДТП в Краснодарском крае.

Авария с участием двух автобусов произошла в Туапсинском районе на трассе Джубга-Сочи. У одного из транспортных средств отказали тормоза.

В двух автобусах находились 62 ребенка, они возвращались из детского лагеря в населенном пункте Ольгинка в Краснодар. В результате столкновения один автобус загорелся, пожар удалось ликвидировать на площади 12 квадратных метров.